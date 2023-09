Piso da enfermagem continua desafio para categoria; Sindicato diz que ninguém recebeu

No Acre, o piso da enfermagem, ainda continua sendo discutido. O valor, de R$ 4.750, ainda não tem sido pago aos profissionais da saúde.

Os sindicatos que representam a classe da enfermagem no estado continuam em tratativas com o governo do estado e com as unidades hospitalares. Nesta sexta-feira, 8, o Sindicato dos Profissionais e Auxiliares de Enfermagem e Enfermeiros do Acre (Spate) realiza uma assembleia dos enfermeiros que trabalham na Pronto-Clínica de Rio Braco para discutir a questão do pagamento do piso.

Conforme Alesta Costa, presidente do Spate, afirma que as negociações tem avançado. “Nós queremos convidar todos esses profissionais, estamos em um processo de negociação com todas as entidades, sejam hospitais particulares e públicos, mas nenhum está pagando até agora. No caso da Pronto-Clínica, eles mandaram uma proposta e vamos analisar com a categoria”, afirma Alesta.

Alesta conta ainda que também o governo ainda não paga o piso e que uma reunião entre representantes da Sesacre, sindicatos e parlamentares está marcada para acontecer na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa na próxima terça-feira, dia 12.

“O estado também ainda não paga o piso, já mandamos um documento e como não tivemos resposta pedimos o apoio da Aleac. É que o recurso cai na conta da Sesacre e ela repassa as unidades que tem convênio, isso ainda não aconteceu e nem chamaram nenhum hospital ou sindicato para qualquer reunião”, explica.

A assembleia com os enfermeiros da Pronto-Clínica acontece na sexta, às 9 horas, na sede do Spate, no bairro do Bosque, na capital acreana.