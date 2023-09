Membros do B13 matam um e deixam dois feridos na Baixada da Sobral

O jovem Rafael Ferreira de Mesquita, de 18 anos, foi morto a tiros, enquanto Saulo de Lima, de 18 anos e um adolescente de 17 anos, ficaram feridos em um ataque de membros da organização criminosa Bonde dos 13 na noite dessa quinta-feira, 7, nas ruas Campo Verde e Beira Rio, no bairro Airton Senna, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o ataque aconteceu na rua Campo Verde, onde dois faccionados do B13 em uma motocicleta modelo JTA/Suzuki, de cor azul, placa NAB-5F88, se aproximaram de Saulo, que estava em via pública.

Com uma arma de fogo, os suspeitos efetuaram vários tiros na direção da vítima, que foi atingida com dois projéteis no peito e um em cada braço. Após a ação, os criminosos fugiram do local e seguiram até a rua Beira Rio, onde abordaram os primos Rafael e um adolescente 17 anos, que estavam conversando na frente de uma residência, e efetuaram vários tiros.

O adolescente de 17 anos foi atingido com cinco projéteis, sendo um no peito, um braço, dois no glúteo e um na perna direita. Já Rafael foi ferido com vários tiros na região do peito. Mesmo feridas, as duas vítimas ainda conseguiram correr. Rafael caiu no quintal de uma residência e o adolescente pediu ajuda a populares. Após a ação, os criminosos abandonaram a motocicleta usada no crime e fugiram atravessando o Rio Acre para o bairro Taquari em uma canoa onde membros do B13 os aguardavam.

Três ambulâncias do SAMU foram acionadas e os paramédicos prestaram os primeiros socorros a Saulo. Depois, outras duas ambulâncias seguiram até a rua Beira Rio. Quando os profissionais chegaram até onde Rafael estava, nada puderam pelo jovem, que já se encontrava morto.

Já o adolescente de 17 anos foi encaminhado por terceiros até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA Franco Silva) na Baixada da Sobral, lá recebeu os primeiros atendimentos e depois foi encaminhado por uma ambulância do SAMU ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo.

Policiais Militares estiveram no local e isolaram a área onde Rafael estava para os trabalhos do Perito em criminalística. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

Os casos seguem sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e depois ficarão à disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).