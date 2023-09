Homem com nome de Exu Caveira é encontrado sangrando em ponto de ônibus

O acreano respira um ar poluído neste feriadão. Às 19 horas desse 7 de Setembro, por exemplo, praticamente todas as estações medidoras marcaram sinal laranja ou vermelho, um alerta para as más condições do ar na maioria do Estado. Rio Branco e seu entorno estavam, naquele horário, com as piores condições, mas no Vale do Juruá a situação não era diferente - às vezes pior. Os sinais laranja e vermelho estão entre os mais elevados e indica que, segundo o Purple Air “todos podem começar a ter efeitos na saúde se expostos por 24 horas; membros de grupos sensíveis podem experimentar efeitos mais graves na saúde”. As queimadas são rotina no Acre, apesar da redução dos focos de calor. Parte da poluição vem de pequenas queimadas urbanas e de regiões...