Estados e municípios têm até domingo para aderir a programa da Educação Básica

Fotos Marcos Santos e Aldemir Maciel Ao contrário do que havia confirmado, o governador Gladson Cameli não participou do desfile de 7 de setembro nessa quinta-feira, 7, em Cruzeiro do Sul. Em seu lugar, a vice-governadora Mailza Assis representou o governo do Estado no Desfile da Independência. Ao lado do comandante em exercício do 61º Bis, coronel Vinicius Ramirez Cordeiro, a vice passou em revista às tropas. Em seguida, alunos escolas das municipais e estaduais, além de corporações militares de Cruzeiro do Sul, desfilaram no Centro da cidade. “Esta é uma data importante em que celebramos a autonomia social, econômica e política da nossa nação e o Acre sente-se orgulhoso do Dia da Pátria, porque lutou para ser brasileiro. Pra mim é uma honra representar o governador Gladson Cameli nesse...