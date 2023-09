Criminosos chamam idoso e o executam com seis tiros na cabeça no interior do Acre

O idoso João Farias Vieira, conhecido pelos amigos como “João Quandu”, foi morto com seis tiros na cabeça dentro de sua residência na noite desta quarta-feira, 6. O crime ocorreu no km 67 da BR-317, no município de Brasiléia, no interior do Acre.

De acordo com informações da Polícia, João estava em casa, quando dois homens não identificados chegaram ao local, chamado a vítima pelo nome. Ao chegar na área de sua residência, João Farias foi alvejado com seis tiros pelos criminosos que estavam em posse de uma pistola e uma escopeta. Após a ação, os bandidos fugiram do local.

Um morador da região escutou os disparos e quando foi averiguar o que tinha acontecido encontrou João morto na residência e acionou a Polícia Militar.

A área foi isolada pelos Policiais Militares para os trabalhos do Perito em criminalística. Após o término o corpo de João foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

Agentes de Polícia Civil do município e o Delegado Erick Maciel estiveram no local e já iniciaram as investigações.

A Polícia Civil trabalha com duas linhas de investigações, uma que o crime pode estar relacionado a um acerto de conta e outra a um latrocínio.