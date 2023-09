Com avanço da soja e café canéphora, projeção de safra sobe 16,2% no Acre

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nessa quarta-feira (6) a atualização do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola, mostrando que no Acre a produção de cereais, oleaginosas e leguminosas, segundo a projeção do mês de agosto, será 16,2% maior que a safra passada. Sai de 165.281 toneladas, em 2022, para 191.974, em 2023.

Para o IBGE, são quatro os destaques desse levantamento: soja, que cresce 104,9%; café canéphora, que passou a ocupara a 2.ª colocação entre as grandes lavouras do Acre e crescerá 19,5%; milho (segunda safra) com aumento de 14,8%; e a banana (7,9%).

No País, a estimativa de agosto para a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas de 2023 é de 313,3 milhões de toneladas, 19,0% maior (ou mais 50,1 milhões de toneladas) que a de 2022 (263,2 milhões de toneladas) e 1,4% acima da estimativa de julho. A área a ser colhida é de 77,5 milhões de hectares, com alta de 5,8% no ano e de 0,6% frente a julho.

O arroz, o milho e a soja, os três principais produtos deste grupo, somados, representam 92,0% da estimativa da produção e respondem por 87,0% da área a ser colhida. Frente a 2022, houve altas de 25,8% para a soja, de 10,0% para o algodão herbáceo, de 38,8% para o sorgo, de 16,0% para o milho, com aumentos de 10,9% no milho na 1ª safra e de 17,5% no milho na 2ª safra, e de 8,2% para o trigo. A produção do arroz em casca recuou 5,5%. Houve aumentos de 4,4% na área do milho (alta de 0,2% no milho 1ª safra e de 5,8% no milho 2ª safra), de 5,4% na do algodão, de 22,5% na do sorgo, de 8,5% na do trigo e de 7,2% na da soja, com recuos de 7,0% na área do arroz e de 4,1% na do feijão.