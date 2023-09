Chefe de gabinete leva “rasga” de governador diante manifesto: “o senhor vai falar?”

Em meio à manifestação dos moradores retirados da invasão Terra Prometida, o tradicional desfile cívico-militar em alusão ao Dia da Independência do Brasil, no dia 7 de setembro, foi realizado na manhã desta quinta-feira, em Rio Branco, capital do Acre. O desfile celebra os 201 anos da independência do Brasil. Antes do evento, o governo do estado divulgou a lista de programação para o dia do desfile que tomou a Avenida Getúlio Vargas, em frente à Biblioteca Pública Estadual. O evento começou após às 8h na capital acreana, com revista e início do desfile. O governador Gladson Cameli disse que a data da independência do Brasil significa a liberdade de expressão. "Onde possamos construir um país mais justo, governando e fazendo nosso papel constitucional, diminuindo os desafios e vencendo as...