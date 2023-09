Vereador cobra plano de contingência das queimadas e defende aplicação de multa

O vereador Ismael Machado (PSDB) fez uso da tribuna na Câmara Municipal de Rio Branco, na manhã de quarta-feira, 6,, destacando as queimadas no município, além de cobrar um plano de contingência da secretaria municipal do meio ambiente.

Machado defendeu a multa para quem praticar crimes ambientais. “Estamos no período de verão amazônico e temos visto nessas ultimas semanas o alto número de queimadas. Solicito a SEMEIA um plano de contingência referente às queimadas no município de Rio Branco. Temos que coibir e multar, são queimadas criminosas que tem afetado nossas crianças e idosos com a fumaceira. Virou rotina, todo ano sofremos com essas queimadas”.

Além disso, o vereador ressalta a importância do esporte e evidência a participação da prefeitura em ação. “Tivemos uma grande festa no bairro Israel de Lira, lançamento da ordem de serviço para construção de uma quadra. Conseguimos destravar esse convênio que estava prestes a ser perdido. É uma emenda da ex-deputada federal Mara Rocha e em sensibilidade a ação a prefeitura entrou com 70% do recurso próprio para a finalização da obra”, comentou.