Lula homologa mais duas Terras Indígenas no Acre aos Katukina Pano e Yawanawá

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, assinaram nesta terça-feira (5), a demarcação de mais duas terras indígenas: Acapuri de Cima, no Amazonas, e Rio Gregório, no Acre.

A cerimônia aconteceu no Palácio do Planalto e também contou com a presença da presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Joenia Wapichana, ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, ministro da Justiça, Flavio Dino, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, além de lideranças indígenas. Foram assinados diversos atos relacionados a terras indígenas, quilombolas e proteção ao meio ambiente.

“O povo amazônico merece ter seus direitos garantidos e oportunidade para uma vida melhor, pois se não houver futuro para a Amazônia e seu povo, não haverá futuro para o planeta. É disso que se trata a solenidade de hoje. Ações concretas para garantir o futuro da Amazônia e de cada um de nós”, disse o presidente Lula em seu discurso.

A TI Rio Gregório fica no município de Tarauacá e tem área aproximada de 188 mil hectares, abrigando 580 indígenas das etnias Katukina Pano e Yawanawá, segundo dados do processo demarcatório. A ministra Sonia Guajajara esteve no território no fim de semana para participar do festival Mariri e conversar com as lideranças locais sobre o processo de demarcação.

Com as duas novas terras anunciadas, sobe para oito o número de TIs homologadas desde o começo do governo e a meta é chegar a 14 TIs até o fim do ano.

Com informações da assessoria do Ministério dos Povos Indígenas.