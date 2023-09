Inquéritos que apuram rebelião em presídio de segurança máxima no Acre extrapolam prazo

Foi publicado na edição desta quarta-feira (5) o decreto presidencial 11.687 dispõe sobre as ações relativas à prevenção, ao monitoramento, ao controle e à redução de desmatamento e degradação florestal no Bioma Amazônia. O artigo 1o diz que o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima editará anualmente ato com lista de Municípios localizados na Amazônia, os quais são considerados prioritários para as ações de prevenção, monitoramento, controle e redução de desmatamentos e degradação florestal. Além disso, o MMA publicará e manterá atualizada, em seu portal eletrônico, lista positiva de imóveis rurais privados localizados no Bioma Amazônia e inscritos no Cadastro Ambiental Rural (CAR) que atendam a critérios estabelecidos no decreto. O decreto reafirma que as agências oficiais federais de crédito não aprovarão crédito para serviço ou atividade comercial,...