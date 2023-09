Gasolina e diesel ficam mais caros e etanol mantém preço no Acre, aponta Ticket Log

A última análise do Índice de Preços Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, apontou que a gasolina ficou mais cara para os motoristas na Região Norte e o preço médio do litro fechou agosto a R$ 6,31 na região, após alta de 2,44%, ante os dez primeiros dias do mês.

Já o etanol foi comercializado a média de R$ 4,78, após redução de 0,42%. O diesel comum ficou 6% mais caro, e fechou o mês a R$ 6,01, enquanto o tipo S-10 aumentou 7,36% e foi comercializado a R$ 5,98. As médias registradas para cada combustível foram as mais altas de todo o País.

No Acre, no começo de agosto, as médias para os preços do diesel, diesel S-10, etanol e gasolina foram de R$ 5,770; R$ 5,989; R$ 4,790; e R$ 6,280, respectivamente. No fechamento do mês, essas médias foram para R$ 6,060; R$ 6,270; R$ 4,790; e R$ 6,430, respectivamente.

Com base nos dados do Ticket Log, os aumentos no Acre foram de 5,03% para o diesel; 4,85% para o diesel S-10; 0,00% para o etanol; e 2,39% para a gasolina. Não houve, portanto, redução para nenhum dos combustíveis no estado.

“O aumento no preço da gasolina é reflexo do reajuste de 16,3% no valor do combustível repassado às refinarias, válido desde o último dia 16 de agosto. Entre os destaques nacionais, Roraima apresentou as maiores médias para a gasolina, o etanol e o diesel comum”, aponta Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil.