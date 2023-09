Após oferta do governo, invasores negam avanço e seguem acampados na Aleac

Durante a formatura de oficiais e praças da Polícia Militar na tarde dessa terça-feira, 5, o governador Gladson Cameli enfrentou protestos de ex-moradores da área conhecida como Terra Prometida, na região do Bairro Irineu Serra, em Rio Branco, que estão acampados no hall de entrada da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). O governador foi até os representantes do movimento e os convidou para uma conversa com as principais lideranças.

O encontro foi realizado durante a noite na Casa Civil. Integrantes do movimento que participaram da reunião afirmaram que a primeira providência do encontro foi um pedido para que todos os celulares dos presentes fossem recolhidos.

Depois de uma hora de reunião, os ex-moradores afirmam que as opções dadas pelo governador não foram aceitas e o acampamento na Aleac continua. “O que ele ofereceu para gente foi a mesma coisa de sempre, que é a Expoacre e o aluguel social. Como é que a gente vai conseguir alugar uma casa se só tem o dinheiro 30 dias depois e só se a pessoa se enquadrar nos requisitos?”, diz Laiana Silva, integrante do movimento que esteve presente na reunião com Gladson.

Os ex-moradores da Terra Prometida prometem permanecer na Aleac por tempo indeterminado.

O secretário de governo, Alysson Bestene, afirma que tudo que está dentro da lei vem sendo feito para ajudar os moradores da invasão. Segundo Bestene, além do aluguel social, foram oferecidos 25 lotes de terra para que parte dos moradores possam construir residências provisórias.

Alysson também garantiu que as mais de 200 residências que serão construídas pela gestão já tem prazo para ocorrer, no início de 2024. “A partir de janeiro vamos dar início aos prédios”, garantiu dizendo que em relação aos lotes oferecidos, os moradores terão que preencher critérios. “Comprovar renda e não pode ter vínculo de moradia”, afirmou.