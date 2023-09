André Vale recebe homenagem da Defensoria Pública e se diz feliz com honraria

Auditores-Fiscais do Trabalho da Superintendência Regional do Trabalho no Acre participaram, ao longo do mês de agosto, da Operação Resgate III, considerada a maior operação conjunta de combate ao trabalho análogo à escravidão e tráfico de pessoas já promovida no Brasil. A fiscalização ocorreu em 22 estados e no Distrito Federal e contou com a participação de agentes públicos do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, Ministério Público do Trabalho - MPT, Ministério Público Federal - MPF, Defensoria Pública da União - DPU, Polícia Federal - PF e Polícia Rodoviária Federal — PRF, distribuídos em mais de 70 equipes. Foram realizadas 222 inspeções, que resultaram no resgate de 532 pessoas de trabalho em condições análogas à escravidão. No Acre, foram resgatados sete trabalhadores, três deles com idade inferior a...