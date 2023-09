Ribeiro propõe novo método para reduzir custo e reincidência no sistema penal

O líder da oposição na Assembleia Legislativa, deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) disse nesta terça-feira (5) na tribuna que os últimos acontecimentos políticos na base do governo mexem com a Casa Legislativa, especialmente sobre o pronunciamento da então Líder do Governo, Michele Melo, fez na Tribuna., e no final de semana foi destituida da função pelo Palácio Rio Branco. “Líder quem escolhe é o governador e não cabe à oposição fazer consideração a escolha do governador”, disse. Para Magalhães, o que foi feito com Michele "é covardia pois ela foi descartada como um bagaço de laranja". “Demite sem comunicar. Essa é a prática do governador Gladson Cameli”, disse, afirmando que essa é a prática da atual gestão. “Não preciso dizer aos companheiros da base que pode ser o próximo”, completou. No...