No Dia da Amazônia, a região continua sendo nosso grande desafio, lembra Socorro Neri

Uma das mais atuantes integrantes da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados e líder da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Transição Climática Justa (grupo que reúne 210 parlamentares), a deputada Socorro Neri (PP) exortou o Dia da Amazônia, celebrado nesta terça-feira (5) lembrando que, “a Amazônia é solução climática para o mundo”.

A parlamentar acreana enfatizou, no entanto, que o grande estímulo da geração atual é harmonizar sustentabilidade ambiental com justiça climática e garantia da promoção socioeconômica, “Defesa ambiental deve, forçosamente, andar ao lado com utilização equilibrada dos recursos ambientais e respeito às comunidades que dependem da natureza para o próprio sustento”, afirmou.

No caso amazônico, sustentou a deputada, a grande questão está em promover extrativismo sustentável em perfeita sintonia e respeito aos povos originários(indígenas), ribeirinhos e população em geral. Para a deputada, a prosperidade na região deve vir acompanhada do desejado desenvolvimento econômico, progresso social e estrito respeito ao povo amazônida, “a quem deve ser dada vez e voz em todas as etapas deste processo, sob pena do cometimento de erros e desvios seculares absolutamente irreparáveis”.

Encontro em Belém

Ainda em agosto, a representante acreana presidiu na capital paraense a Confraternização do Parlamaz durante a Cúpula dos Países Amazônicos. O encontro teve como tônica o intercâmbio de experiências para consolidar a melhoria da governança de conservação e desenvolvimento sustentável da região amazônica, “em busca da redução das marcantes desigualdades regionais, sem ameaçar o equilíbrio ecológico no longo prazo”.

Ao participar da própria Cúpula da Amazônia, a deputada, em seguida ao pronunciamento do presidente Lula, reafirmou a importância de se colocar no centro das discussões os que vivem na região que abrange a Amazônia. “Não dá para pensar sobre o bioma Amazônico sem considerar quem vive nessa região e que precisa viver de acordo com os avanços do Século XXI”. No Dia da Amazônia a deputada retomou a questão: “A Amazônia, por sua riqueza e importância global, continua sendo nosso grande desafio”.