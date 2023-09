Moraes quer Edvaldo “ajudando governo” e oposicionista responde: “só ajudo quem quer ajuda”

O deputado federal Roberto Duarte (Republicanos), manifestou sua preocupação nesta terça-feira (05) com os investimentos destinados ao Acre no Plano Plurianual (PPA) 2024 – 2027, recentemente encaminhado ao Congresso Nacional pelo governo do presidente Lula. O deputado alega que os recursos alocados para a região são insuficientes e não atendem às demandas essenciais do estado. O PPA é um importante instrumento de planejamento que estabelece as diretrizes, objetivos e metas do governo federal para um período de quatro anos, incluindo investimentos em diversas áreas, como infraestrutura, saúde, educação e segurança pública. No caso do Acre, o deputado Roberto Duarte ressaltou que apenas quatro investimentos foram previstos no PPA 2024 – 2027, sendo que um deles já estava previsto com emenda de bancada para iniciar neste ano. O projeto em questão...