Monitorado é ferido a tiro e escapa da morte ao adentrar casa no interior do Acre

O detento monitorado por tornozeleira eletrônica, Douglas Souza do Nascimento, 31 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio, após ser ferido com um tiro em via pública na noite desta segunda-feira, 4, na rua São Sebastião, no bairro José Hassem, no município de Epitaciolândia, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, Douglas estava na frente de sua residência quando dois criminosos não identificados em uma motocicleta se aproximaram e o passageiro desceu, e em posse de uma arma de fogo, efetuou vários tiros na direção da vítima atingida com um projétil na perna direita, fraturando o fêmur. Mesmo ferido e para não ser morto, Douglas ainda consegui correr e entrar na sua casa. Após a ação os criminosos fugiram do local.

A ambulância do SAMU foi acionada, Douglas recebeu os primeiros atendimentos dos paramédicos e em seguida foi encaminhado ao Hospital Raimundo Chaar, em Brasiléia, em estado de saúde estável.

Policiais Militares estiveram no local do crime, e após colher as características dos autores do crime, fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas eles não foram encontrados.

O caso será investigado pela Polícia Civil do município de Epitaciolândia.