“Mailza é a minha candidata ao governo e eu sou candidato ao Senado”, diz Gladson

No que deveria ser mais uma reunião do governador Gladson Cameli com o seu secretariado, essa semana em Cruzeiro do Sul, acabou se transformando num ato político. De forma incisiva, Gladson disse ao secretariado que a partir daquele momento todos ficariam sabendo que toda sua equipe deveria se alinhar de forma completa em torno da candidatura da vice-governadora Mailza Assis ao governo em 2026.

“Quero dizer aos senhores que a Mailza é a minha candidata ao governo e eu serei candidato ao Senado e quem não quiser se alinhar no projeto, deve entregar os cargos”, disse Gladson, segundo um secretário presente revelou hoje (5) ao BLOG.

“Tem gente já se achando governador e fazendo campanha falando em nome do governo, e quero dizer que o governo só tem dois candidatos, eu e a Mailza”, enfatizou Cameli.

Foi dado um direcionamento à SEGOV no sentido que alinhe todo o secretariado para trabalhar unido neste sentido, e quem não se enquadrar, e defender outra candidatura vai ter que pedir para sair ou será exonerado. Essa foi a primeira fala que o governador Gladson Cameli fez sobre a eleição de 2026 para o Palácio Rio Branco e Senado.

CAMINHO LIVRE E COM MORAL

A fala do governador Gladson Cameli deixa a vice-governadora Mailza Assis livre para se mexer e viabilizar sua candidatura ao governo em 2026, e a deixa com moral no secretariado.

FORMA EXPLÍCITA

A fala do governador Gladson Cameli sobre a sua sucessão atinge diretamente o senador Alan Rick (UB), que esperava o apoio do governo para disputar o mandato de governador em 2026, e que tem cargos na máquina estatal. Foi como um recado aos secretários que defendem seu nome para o governo.

NÃO SERÁ SURPRESA

Depois do discurso de ontem da ex-líder do governo, deputada Michelle Melo (PDT), em que disse em outras tacadas ferinas contra o governo Gladson, que governar não é deixar pessoas em macas nos hospitais, se abandonar uma biblioteca pública, nem deixar pessoas jogadas na frente da ALEAC, dificilmente, não perderá mais na frente os espaços que tem com cargos na atual gestão.

MELHOR NA OPOSIÇÃO

Importante figura do governo disse ontem ao BLOG que o melhor que deve ser feito é cortar os cargos de confiança da deputada Michelle Melo (PDT) no governo e lhe deixar livre para ir para a oposição. “Lhe manter no cargo será ter uma coluna do meio na base do governo, pegando os bônus e fugindo dos ônus”, ponderou a fonte.

BOM DIA, SECRETÁRIO!

Bom dia, secretário de Ação Social, Pastor Alex. É uma vergonha para a sua gestão, e por tabela para o governo, não tomar providências para acabar com o quadro deprimente de famílias com pessoas de idade, crianças, acampadas de forma precária em frente da Assembleia Legislativa. O dantesco quadro de uma miséria explícita, é um golpe duro na imagem do governo do Gladson.

COMANDAR O RUAS DO POVO

O secretário de articulação política do governo, Alysson Bestene, pode assumir um órgão operativo como o DERACRE, e comandar a recuperação das 700 ruas do programa Ruas do Povo, e sem a parceria da prefeitura de Rio Branco. O assunto está sendo discutido dentro do governo e seria a forma de fazer com que a candidatura do Alysson a prefeito decolasse na opinião pública.

ESTRATÉGIA CORRETA

É uma estratégia correta. Ficar na SEGOV só recebendo pepinos políticos para descascar não o levará a lugar algum. Acho que a fórmula discutida pelo governo é a única saída para popularizar uma candidatura do Alysson Bestene à PMRB.

MARCUS ESCOLHE O VICE

O presidente do MDB, Flaviano Melo, é taxativo sobre o assunto da escolha do nome do vice na chapa do Marcus Alexandre a prefeito de Rio Branco: “Quem escolhe o vice é o candidato a prefeito e não o partido, é ele que vai governar”.

NO QUE CONCORDO

Respeito a sua posição política de extrema-direita, na democracia tem de haver o contraditório. Não me afino com as ideias defendidas pelo deputado federal Ulysses Araújo (UB), mas com uma ressalva: também sou a favor de diminuir a idade penal. Como se encontra, é um instrumento de impunidade a menores que cometem crimes bárbaros. Se pode votar, tem que responder penalmente como se de maior fosse.

HORA DE RESOLVER

É um assunto que se arrasta por anos. O governo tem de resolver a questão do pagamento dos trabalhadores terceirizados, que estão passando necessidade. São famílias, que trabalham para ganhar o pão de cada dia. Quem trabalha tem de receber.

VIRA UMA BAGUNÇA

Pode parecer uma birra do prefeito Tião Bocalom, mas não é, quando diz que não vai tocar a sua gestão na improvisação pelas pressões por obras nos ramais, que vem recebendo. Se não houver um mínimo de planejamento vira uma bagunça na gestão.

TEM QUE SE MEXER

A mesa diretora da ALEAC também tem que se mexer sobre a permanência de famílias acampadas na sede do poder. Quem vê o quadro passa a impressão de que os deputados estão se lixando para o problema. Se convoque o secretário da pasta e cobrem explicações.

GOVERNO ESTAVA SOLTO

O governo estava solto, com cada secretário para o seu lado, faltando uma unidade de ações na sucessão estadual. Esse recado do Gladson foi na base de quem não estiver comigo estará contra mim. Para um bom entendedor, a meia palavra basta.

NÃO DEVE DEMORAR

A deputada Michelle Melo (PDT) nem sonhe que o governo vai aceitar a sua posição crítica ao secretariado. Já mostrou isso na sua destituição da liderança do governo. Ou vai ser uma parlamentar passiva da base sobre os rumos do governo, ou então vai perder os cargos de sua indicação no governo. Não há caminho alternativo.

ÚNICO DEFENSOR

A única voz a se levantar contra a destituição da deputada Michelle Melo (PDT) da liderança do governo foi o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB). O PDT, seu partido, não deu um pio na defesa.

NÃO É COISA DO OUTRO MUNDO

Não vejo o fato da deputada Michelle Melo (PDT) perder a liderança do governo como algo de outro mundo. O cargo de líder na ALEAC é de decisão de governo. No momento que o ocupante perdeu a confiança, é normal ser sacado. E a Michelle perdeu a confiança.

ESTÁ PRECISANDO

A defesa do deputado Pedro Longo (PDT) de que a AGEACRE abra espaço para mais uma linha de ônibus para Cruzeiro do Sul faz sentido, porque além de criar opções aos passageiros, leva à melhoria dos serviços prestados aos usuários.

FRASE MARCANTE

“Um político divide os seres humanos em duas classes: instrumentos e inimigos”. Friedrich Nietzsche.