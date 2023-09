Dois detentos fogem durante trabalho; IAPEN diz que vai abrir procedimento administrativo

O deputado Eduardo Ribeiro (PSD) disse nesta terça-feira (5) na tribuna da Assembleia Legislativa que esteve em audiência pública no Ministério Público que resultou em projeto de lei autorizando o Executivo a destinar auxílio em estabelecimentos penais a partir da metodologia APAC, onde a sociedade firma termo com o governo para ajudar no cumprimento da execução penal de condenados no regime fechado. “A taxa de reincidência no método APAC cai de 80% para 11% e o custo do preso é de um salário mínimo”, disse Eduardo Ribeiro. Ele pediu apoio dos colegas para aprovação do PL. “Pela valorização do ser humano e por uma sociedade mais segura”.