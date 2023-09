“Descartada como bagaço de laranja”, Michele Melo é convidada para compor oposição ao governo

Representantes de diversos órgãos do governo do Acre se reuniram na Casa Civil, em Rio Branco, para tratar do planejamento do desfile do 7 de Setembro, data que marca a comemoração da Independência do Brasil. A cerimônia será realizada na quinta-feira, a partir das 8h da manhã, na Avenida Getúlio Vargas, no centro da capital. O planejamento prevê desfile das forças militares, de instituições estaduais e sociais, grupamentos mirins e colégios militares, bem como de comboio de viaturas militares e veículos civis, além da apresentação de bandas de música e desfiles de clubes de veículos antigos e motocicletas. O membro da comissão organizadora do evento, Junior Silva, explica que está sendo planejada a melhor forma de a população ter acesso à avenida, além de oferecer comodidade para quem está assistindo...