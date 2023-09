De volta ao Acre, Gladson participa da promoção de 101 oficiais e praças da PM

A deputada Michele Melo (PDT), agora ex-líder do governo na Assembleia Legislativa, foi a convidada do Bar do Vaz, transmitido ao vivo na tarde desta terça-feira, 5, no ac24horas. Na prosa com o jornalista Roberto Vaz, a parlamentar pedetista abriu o jogo sobre os bastidores que marcaram o desligamento dela da representação do governo na Casa do Povo. "Não estava tudo bem. Inclusive fiz uma conversa com o secretário Alysson antes de ele ir para Cruzeiro do Sul e justamente coloquei e fiz os apontamentos de que as coisas não iam bem, só que qualquer decisão ficou postergado para depois da ExpoJuruá. Ai quando as pessoas estão amontoadas na Casa do Povo, na nossa casa, chega um ponto crucial que a gente tem de decidir quem quer representar, então decidir...