Cooperativas celebram sucesso e potencial produtivo na Expoacre Juruá

O cooperativismo mostrou sua força e seu potencial durante a Expoacre Juruá, feira de negócio e entretenimento realizada em Cruzeiro do Sul, de 30 de agosto a 3 de setembro. A farinha e o café tiveram lugar de destaque no evento.

A Central das Cooperativas dos Produtores Rurais do Juruá, a Central Juruá, composta pela Cooperfarinha, Juruá Alimentos, Progredir, Coopercintra, e Coopersonhos, levou para a Expo Juruá a famosa farinha de Cruzeiro do Sul e outros produtos da agricultura familiar, como o feijão produzido em Marechal Thaumaturgo, além de verduras, hortaliças e temperos diversos.

Inovação

Algumas novidades chamaram bastante a atenção dos visitantes, como as farofas saborizadas de gengibre e pimenta-do-reino produzidas e comercializadas pela Juruá Alimentos.

O que também fez sucesso na feira foi o processo de produção da farinha, apresentado pelas cooperativas nas casas de farinha semi-automatizadas levadas para o evento, que produziram farinha e tapioca na hora e serviram aos interessados em provar essas delícias.

Selo de qualidade

A farinha de Cruzeiro do Sul é reconhecida internacionalmente pela qualidade e sabor inigualável, a Central Juruá é detentora do Selo de Indicação Geográfica (IG), certificação que garante a qualidade do produto.

Vitrine de negócios

O presidente da Cooperativa Juruá Alimentos, Adauto Messias, avalia a participação na feira como sucesso e destaca que o espaço é uma vitrine poderosa para tornar o produto conhecido.

“Poder divulgar nossos produtos para o maior número de consumidores de todo Estado do Acre e do Brasil é gratificante, para a nossa cooperativa foi muito importante participar da feira, pois além de termos a oportunidade de apresentar nossos produtos, ainda pudemos conversar com representantes da política e gestores públicos sobre as dificuldades que vivenciamos, aproveitamos para pedir apoio às nossas cooperativas e produtores rurais”, disse.

A Cooperfarinha levou para a feira duas toneladas de farinha de mandioca, além de biscoito de goma, beiju, entre outros produtos, o presidente da Cooperfarinha, Sebastião José do Nascimento, ressalta que o principal objetivo da cooperativa foi aproveitar o espaço como vitrine para mostrar seus produtos para os visitantes.

“Com toda essa exposição conseguimos divulgar ainda mais os nossos produtos, muitos visitantes pegaram o nosso contato para fazer encomendas da nossa farinha que estava exposta no Espaço da Indústria, para nós produtores rurais esse resultado é muito gratificante”, enfatizou.

Coopercafé

Estreando na Expo Juruá, a Coopercafé, criada em 2021, mostrou a grandeza e a potencialidade da cultura do café na região. A cooperativa reúne atualmente mais de 90 produtores de café da região e tem mais de um milhão e oitocentos mil pés de café plantados.

O presidente da Coopercafé Jonas Lima, comemorou os resultados da feira.

“Foi a primeira vez que participamos, mas já decidimos com a nossa diretoria que vamos participar de todas as feiras que tiveram, essa é uma excelente oportunidade de tornar nosso produto conhecido, de fazer negócios e mostrar nosso potencial do café e do cooperativismo. Nosso estande recebeu muitos visitantes, ficamos até surpreendidos com os resultados positivos, a organização da feira está de parabéns. Viva o cooperativismo!”, finalizou Jonas Lima.

Texto e fotos: Andréia Oliveira e Bruna Rosa