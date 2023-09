Chove pouco até 10 de setembro e Rio Acre segue abaixo do alerta máximo para o verão

Com apoio do movimento brasileiro Amazônia de Pé, a organização indígena Matpha promove a 3ª edição do ‘Sarau Curupira’ nesta terça-feira (5), a partir das 16 horas, no Coliseu da Universidade Federal do Acre (Ufac), em Rio Branco. Segundo Ruwi Manchineri, diretor-executivo da ONG, o evento foi marcado no mesmo dia em que é celebrado o Dia da Amazônia para trazer visibilidade a temas urgentes para a manutenção da floresta em pé e para a vida dos povos originários do Acre. “Temos a tese do Marco Temporal em debate no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Congresso Nacional, que, caso aprovada, deve colocar em risco os territórios indígenas já homologados pelo governo federal. Precisamos nos unir para lutar”, explica. A programação é diversa, gratuita e livre para todos os públicos,...