“Caso U:Verse” segue sem resolução e ex-alunos fazem novo protesto em Rio Branco

A queda no repasse por parte do governo federal para o Fundo de Participação dos Estados (FPE) de cerca de R$ 110 milhões fez com que o governo do Acre decretasse medidas de austeridade na edição desta terça-feira, 5, do Diário Oficial do Estado. Os dois decretos são assinados pela governadora em exercício, Mailza Assis. A primeira medida é a criação do Comitê de Controle e de Qualificação dos Gastos do Poder Executivo, com o objetivo de determinar, controlar e monitorar o cumprimento de medidas de racionalização e de adequação de despesas realizadas pelos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta. A segunda medida é a determinação para que as despesas correntes das Secretarias custeadas com recursos próprios do Tesouro Estadual deverão ser reduzidas até o limite...