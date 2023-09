Parque Industrial de Cruzeiro do Sul será ampliado com 43 novos terrenos para atender empresas

O Parque Industrial do município de Cruzeiro do Sul será ampliado para atender novas empresas do Vale do Juruá. 43 novos terrenos serão disponibilizados no local.

A Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), responsável pelo espaço, também garantiu um programa de valorização das empresas industriais que será desenvolvido em parceria com o Sebrae, visando gestão de negócios, marketing pelas redes sociais e regularização ambiental.

Ainda como políticas de incentivo, foram apresentadas propostas de adesão ao Programa de Compras Governamentais, o Comprac. De acordo com o titular da Seict, Assurbanipal Mesquita, novos editais vão fomentar ainda mais recursos para ajudar todos os setores da indústria local.

As medidas foram anunciadas na noite desse domingo, dia 4, pelo governo do Acre, por meio da Seict, na programação do Espaço Indústria, no encerramento da Expoacre Juruá 2023. 65 expositores participaram da feira no Espaço Indústria.

Para o titular da Seict, Assurbanipal Mesquita, esse é o resultado da política de incentivos fiscais desenvolvido pelo estado. Para ele, a Expoacre possibilita um olhar mais otimista para o ambiente de negócios.

“Novos CNPJs significam mais investimentos com geração de mais postos de trabalho. Este ano já tivemos um incremento no total de empresas que expuseram seus produtos na feira, o que mostra que estamos no rumo certo”, acrescentou Mesquita.