ONG do Acre diz ter plantado 141 mil árvores na Amazônia em 2022

Após um longo período de estiagem com alguns poucos registros de chuva em um intervalo de quase 90 dias, Xapuri teve uma sequência de três fortes chuvas nos últimos quatro dias que melhoraram bastante as condições do clima na cidade. Na sexta-feira, 1, e no sábado, 2, a cidade registrou pancadas de chuvas de intensidade e horários parecidos, por volta do meio-dia. Nesta segunda, 4, ocorreu uma precipitação mais forte, por volta das 13h. Na praça de São Sebastião, no centro da cidade, na margem do Rio Acre, o vento que acompanhou a chuva causou danos em várias castanholas, derrubando uma que quase atingiu a imagem do santo padroeiro. Apesar do volume da chuva e da ventania, o comando do 8º Batalhão do Corpo de Bombeiros, sediado na cidade, informou...