OCB do Acre prestigia aniversário de 33 anos da Conab Nacional

Proposta pelo senador da República Sérgio Petecão, foi realizada nesta segunda-feira, 4, no plenário do Senado Federal, a Sessão Solene alusiva ao aniversário de 33 anos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Atendendo convite do parlamentar do Acre, a Organização das Cooperativas Brasileiras no Acre (OCB/AC) esteve representada na solenidade pelo presidente Valdemiro Rocha.

A Conab é uma empresa pública vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. A Companhia foi criada por meio da Lei n.º 8.029, de 12 de abril de 1990, que autorizou a fusão de três empresas públicas: a Companhia de Financiamento da Produção (CFP), a Companhia Brasileira de Alimentos (Cobal) e a Companhia Brasileira de Armazenamento (Cibrazem).

A empresa está presente em todas as regiões brasileiras, com superintendências nos 26 estados e no Distrito Federal, além de 64 Unidades Armazenadoras (UA), como armazéns convencionais e graneleiros, que são capazes de estocar diversos produtos agrícolas e garantir o suprimento alimentar da população. Sua missão é prover inteligência agropecuária e participar da formulação e execução de políticas públicas, contribuindo para a regularidade do abastecimento e formação de renda do produtor rural.

A Companhia tem a responsabilidade de executar estratégias de inclusão social, que são adotadas pelo Governo Federal, com ênfase na geração de emprego e renda. Ela também participa, como órgão executor, de programas e ações governamentais que contribuam para o bem-estar de comunidades que estejam em situação de insegurança alimentar e nutricional, entre eles o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

Na oportunidade, o senador Sérgio Petecão, propositor da sessão solene, fez uma explanação sobre a importância da Conab para o Brasil e destacou que o órgão precisa ser cada vez mais fortalecido. O parlamentar foi responsável pela destinação de R$1,8 milhão em emendas parlamentares em 2022 para a execução do PAA no Acre, recursos que contemplaram projetos de 17 cooperativas e associações rurais no estado.

“Um dia muito especial, me sinto honrado de fazer a proposição dessa sessão solene em homenagem a uma instituição tão importante para o nosso país. A Conab nos enche de orgulho e esperança, ela reanima os pequenos produtores com sua atuação em defesa dos que menos tem e menos podem. Para mim o mais gratificante é ver os produtos serem doados para as pessoas que mais precisam, temos que fortalecer a Conab”, enfatizou o senador.

No Acre, o PAA já proporcionou a venda de produtos de 250 famílias de produtores familiares e a distribuição de 450 mil quilos de alimentos para pessoas em insegurança alimentar e nutricional, alimentando 57 mil pessoas.

A superintendente da Conab no Acre, Alessandra Ferraz, que representou todas as unidades da instituição do país na sessão solene, destacou a importância do PAA e agradeceu ao senador Petecão pelas emendas que beneficiaram a agricultura familiar, assim como a OCB Acre pela parceria.

“Participar dessa sessão foi uma grande honra porque a Conab tem uma gratidão muito grande pelo apoio que o senador Petecão já destinou de emendas parlamentares para o órgão. Nós, da Conab, acreditamos que o caminho para que a gente fortaleça e amplie a agricultura familiar no país passa pelo cooperativismo, neste sentido, a OCB tem nos ajudado muito e contribuído efetivamente para a mobilização junto as cooperativas da agricultura familiar do Acre, que tem um potencial produtivo enorme e com certeza o Programa de Aquisição de Alimentos será efetivamente fortalecido e ampliado no estado através do cooperativismo”, disse.

O presidente do Sistema OCB no Acre, Valdemiro Rocha destacou o novo momento em que vive a Conab e a importância do órgão para o fortalecimento da agricultura familiar e do cooperativismo.

“A comemoração dos 33 anos da Conab tem um efeito simbólico muito grande porque o órgão vive um novo momento no atual governo, depois de quase ser extinta no governo passado, ela passa a ter fundamental importância e protagonismo no que se refere a execução de políticas públicas na área da produção e do desenvolvimento, sendo instrumento de execução de políticas executadas por diversos ministérios, além de dar apoio na parte do desenvolvimento econômico, principalmente da agricultura familiar, das comunidades quilombolas, das comunidades indígenas, a Conab será um instrumento extraordinário para acabar com a fome no Brasil”, pontuou.

Rocha destacou ainda que a Conab tem políticas de garantia de preço mínimo, garantia de estocagem da produção, também trabalha para que não falte determinados produtos que são vitais para a criação de suínos, criação de aves e de pequenos animais de maneira geral.

“A Conab foi a instituição que amparou as nossas cooperativas da agricultura familiar no governo passado executando emendas destinadas pelo senador Petecão e pelo deputado federal Flaviano Melo, a quem somos muito gratos, poder estar participando desse momento tão especial para o órgão é motivo de grande satisfação, além disso, foi a oportunidade de reunirmos com a diretoria da Conab nacional para tratar de projetos que vão beneficiar nossos agricultores familiares, extrativistas e as comunidades indígenas”, finalizou.

Sessão prestigiada

Além dos citados, participaram a sessão solene o Diretor-presidente da Conab, Edegar Pretto; a Diretora Executiva da Conab, Rosa Neide; o Presidente da Associação Nacional dos Empregados da Conab, Frederico Menezes; a Secretária Executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), Fernanda Machiaveli; a Secretária Nacional de Segurança Alimentar, Lilian dos Santos; o Ministro da Agricultura, Carlos Fávaro; a Deputada Federal, Erika Kokay; o Deputado Federal Carlos Welter e o Superintendente do Ministério da Agricultura e Pecuária no Acre (MAPA), Paulo Trindade.

Fotos: Agência Senado