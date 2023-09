Novo líder quer conversar e manter Michelle na base, mas deputada diz que só recebeu “silêncio”

O deputado Manoel Moraes (PP), escolhido para ser o novo líder do governo na Assembleia Legislativa no último final de semana, após a destituição da deputada Michele Melo (PDT) da função, já se encontrou na manhã desta segunda-feira, 4, com o secretário de governo, Alysson Bestene, para alinhar as demandas do Palácio na Aleac. Ele deve ser oficializado nesta terça-feira, 5, como o representante do governo no parlamento.

Ao ac24horas, Moraes confirmou o encontro com Bestene e afirmou que a saída de Melo da liderança foi motivado devido as suas posições. O parlamentar revelou que apesar dos posicionamentos de Michele serem legítimos, o governo exige que a base busque ter um lado. “Na reunião com o secretário, notamos que a base estava desarticulada e precisamos unir todos com o mesmo objetivo”, frisou.

O parlamentar, que tem como reduto eleitoral a cidade de Xapuri, afirmou que ainda não conversou com Michele, mas que tem o objetivo de conversar com ela para mantê-la na base de apoio do governador Gladson Cameli.

“Não conversei a Michelle. Eu acredito que ela deve continuar na base, pois o partido dela, o PDT, tem o secretário Tchê em uma pasta de governo. A questão é que ela tem um público que cobra, mas ela ajudou a eleger o governador. Eu vou conversar com ela, com calma, eu estudei com o pai dela. Eu vou fazer a minha parte. Quero que ela continue. Respeito a Michele”, disse.

A reportagem apurou que Moraes deverá conversar individualmente com cada deputada da base antes de realizar uma grande reunião com todos os presentes.

Por outro lado, Michelle adota uma postura misteriosa por ainda não se posicionar que postura política dever tomar a partir de agora. O ac24horas apurou que ela deve se reunir com o secretário de governo, Alysson Bestene, e também com o líder da oposição na Aleac, o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB).

Ao ac24horas, Michelle disse que foi contactada pela assessoria de Bestene para conversar e informou que estava à disposição em seu gabinete. “Se ele quiser conversar, né? Não foi agendado ainda sobre se ele vai ou não no meu gabinete”.

Já sobre a postura, a deputada citou que foi eleita pela população e prefere “ficar do lado do povo”. Ela ainda revelou que recebeu mensagens e ligações de apoio alguns deputados.

Somente recebi mensagens e ligações de alguns deputados, mensagens de apoio e alfinetou: “Do governo ou do líder do governo, só silêncio”, disse.