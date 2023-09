Mesmo com duas horas de atraso, show de Léo Magalhães é sucesso de público

Marcado para começar as 22 horas deste domingo, 3, por problemas nos equipamentos, o show do cantor Léo Magalhães, teve início à meia-noite na ExpoAcre Juruá, em Cruzeiro do Sul.

Léo Magalhães começou a apresentação com a música Locutor e em seguida Fala Comigo.

“É um prazer imenso estar aqui com vocês, minhas fãs maravilhosas e cheirosas. Quero agradecer ao governador Gladson Cameli, Sebrae, Associação Comercial, prefeitura, e aos meus fãs, que vão sair mais apaixonadas do que quando chegaram”, falou o cantor para a multidão que acompanhou a apresentação.

Pessoas das mais variadas idades prestigiaram o show. Além do público de Cruzeiro do Sul, muita gente veio de cidades próximas como Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Porto Walter, além de Feijó e Tarauacá no Acre e Guajará no Amazonas.

Depois de duas horas de muitos sucessos antigos e atuais, Léo Magalhães terminou o show com a música Camas Separadas e com a distribuição de flores para os fãs, que classificaram a apresentação como inesquecível.

“Valeu a pena ter vindo e esperado. O show dele é bom do começo ao fim. Fechou a Expoacre Juruá com chave de ouro”, citou a universitária Jéssica Evelyn Ramos, que assistiu ao show com as 3 primas, todas do Bairro Floresta, de Cruzeiro do Sul.