Especialista em marketing avalia mercado em Rio Branco: “rotulam você pelo que veste e calça”

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na tarde desta segunda-feira, 4, no Rio Juruá. O cadáver, estava próximo a motocicleta que foi "pescada" de tarrafa por um pescador no manancial nesse domingo, 3, na altura da rampa do Porto do Governo, no Bairro do Remanso. Uma equipe do Corpo de Bombeiros retirou o veículo da água, mas ainda não havia sido encontrado. Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, tentente-coronel Josadaque Ibernon, as informações sobre um corpo no local chegaram por meio do 193, mas só nesta segunda-feira o cadáver foi localizado pelos mergulhadores. "Os ribeirinhos avistaram um corpo preso em balseiros. Após retirar a vítima, que é desconhecida, foi entregue ao IML. Ressaltamos que no dia anterior, domingo, uma guarnição foi...