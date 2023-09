Café do Acre é sucesso em rodada de negócios internacional e é levado para três países

Quatro produtores acreanos de café da categoria robusta participam participaram no final da última semana, da rodada de negócios internacional ExportaBR, da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), em Cacoal (RO), com compradores de 18 países. O convite se deu por intermédio da Secretaria de Estado de Agricultura, tendo em vista a qualidade do produto que vem sendo cultivado no Acre.

Os produtores são Celso Timpurim e Vanderlei de Lara, ambos do Ramal do Granada, em Acrelândia; Abílio Caetano, do Projeto de Assentamento Tocantins, em Porto Acre; e Keyty Kety Espindola, da Reserva Chico Mendes, em Brasileia. O grupo tem obtido visibilidade graças às amostras de café que vêm sendo preparadas para participar do Primeiro Concurso de Qualidade do Café (Qualicafé), que está em andamento com a participação de produtores de todas as regiões acreanas.

O café acreano fez sucesso. A produtora Keyty Fety conseguiu vender uma saca de 60 kg do café que produz na Reserva Extrativista Chico Mendes por cerca de R$ 2 mil, o triplo do preço normalmente comercializado.

O café produzido no Acre foi adquirido por compradores dos Estados Unidos, China e Armênia, o que pode, no futuro, representar abertura de novos mercados.

A engenheira agrônoma Michelma Lima, do Núcleo da Cafeicultura da Seagri, destaca a importância da participação dos produtores acreanos na rodada internacional de negócios, representando a possibilidade real de ganhar novos mercados. “Eles estão apresentando o café produzido em nossa região, colocando o Acre na condição de produtor do café especial robusta”, avaliou.

A participação dos produtores acreanos no interior de Rondônia contou com o apoio do governo do estado e do Sebrae.