Climão: Michelle acusa governador e secretários de misoginia após ser destituída da liderança do governo

Após ser destituída da liderança do governo, a deputada estadual Michelle Melo (PDT), compartilhou as matérias do ac24horas sobre o assunto e, na legenda, afirmou que o governo quer derrubá-la.

A publicação da deputada, que foi apagada pouco tempo depois, acusava o governador Gladson Cameli, os secretários Alysson Bestene e Luiz Tchê, o chefe da Casa Civil do Governo do Acre, Jonathan Donadoni, e o deputado Manoel Moraes, de querer derrubar “uma mulher que luta e defende o povo do Acre”. Além disso, Michelle passou a compartilhar publicações com acusações de machismo, misoginia, intransigência e hostilidade: “não silenciarão nossa voz, nossos sonhos e nossa caminhada”. Depois disso, a deputada compartilhou a leitura de um livro de C. S. Lewis, intitulado “a abolição do homem”.

Numa outra rede social, a ex-líder do governo compartilhou: “combati o bom combate, guardei a fé”. O versículo bíblico é comumente pregado em velórios.

A deputada Michelle Melo foi removida da função de líder do governo, nos embalos do último sábado, 2, à noite, após, mesmo na função de blindar o Executivo, tecer críticas ao mandado do governador Gladson Cameli. No programa Boa Conversa, que foi ao ar na última quinta-feira, 31, os jornalistas Leônidas Badaró e Astério Moreira comentaram que as críticas da deputada à gestão era quase um pedido para ser retirada da base.

Quem assume o papel deixado por Michelle na Assembleia Legislativa agora é o deputado Manoel Moraes (PP), que disse ao Blog do Crica que há muito tempo vinha recebendo convite da equipe política do governo para assumir a liderança.