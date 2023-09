“Não fui comunicada”, diz Michele sobre escolha de Manoel Moraes para liderança na Aleac

Com o objetivo de fortalecer a cultura do café na região do Vale do Juruá, a Organização das Cooperativas Brasileiras no Acre (Sistema OCB/Sescoop) promoveu em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul e a Coopercafé, um curso de Cooperativismo para mais de 60 cooperados e interessados no tema, neste sábado, 2, no auditório da Universidade Aberta do Brasil (UNB), no Centro de Cruzeiro do Sul. O curso visa capacitar os participantes sobre os fundamentos e valores do cooperativismo. O conteúdo programático prevê apresentar habilidades que vão permitir ao aluno efetuar atividades de assessoramento no processo de constituição de cooperativas, planejamento e execução de processos técnico-administrativos voltados a cooperativas de diversas modalidades e ramos. Os facilitadores da capacitação foram o Superintendente do Sistema OCB/Sescoop no Acre, Émerson Gomes e...