Com camisa azul, Marcus Alexandre bate tambor ao ser “paparicado” por militância

O ex-prefeito de Rio Branco e pré-candidato às eleições de 2024, Marcus Alexandre, está sendo recepcionado por militantes do MDB em um evento de Boas-Vindas que ocorre no auditório da Livraria Paim, localizado no centro da capital acreana.

Discreto e usando uma camisa azul-marinho, Marcus chegou a recepção do auditório e cumprimentou todos os presentes. Ao ac24horas, o novo emedebista enfatizou que vem sendo abraçado pela militância do Glorioso em todos os municípios. “Eu tenho me sentido abraçado. Já participamos de reuniões do interior e o retorno tem sido muito gratificante. A militância e os dirigentes do MDB são muito organizados e eu creio que essa união trará coisas boas para a nossa capital”, disse Marcus.

Questionado sobre a chegada dos novos filiados do MDB que eram ligados ao PT, Marcus afirmou que é natural que pessoas que eram ligadas a ele sigam o mesmo caminho, mas reforçou que o ato de filiação não é uma condição imposta por ele. “É natural que isso aconteça, mas isso não foi condicionado por mim ou por nenhuma pessoa ligada a mim. As pessoas vêm e eu agradeço pela acolhida do partido. Espero formar uma frente ampla com a ajuda de todos, sem distinção”, disse.

Antes do evento no auditório iniciar, Marcus foi abraçado por militantes e fotos e vídeos foram registrados. Animado com o encontro, ele ainda brincou a batucada promovida pá juventude do Partido. Ele tocou tambor e interagiu com os músicos.

Logo em seguida, Marcus foi recepcionado pelo presidente do partido, o ex-deputado Flaviano Melo.