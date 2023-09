“Cada um tem que ter um lado”, diz Gladson ao confirmar saída de Michelle e cobrar fidelidade de deputados e secretários

O governador Gladson Cameli resolveu desabafar na noite deste sábado, 2, após o jornalista Luis Carlos Moreira Jorge, do Blog do Crica, informar em primeiro mão sobre a destituição da deputada Michelle Melo (PDT), como líder do governo na Assembleia Legislativa e a escolha do também deputado Manoel Moraes (PP) como novo líder no parlamento.

Dos Estados Unidos, onde cumpre agenda oficial, Cameli conversou por telefone com o ac24horas e afirmou que “cada um tem que ter um lado”.

“Eu acho que ela [Michelle] não está satisfeita pelas atitudes dela. Como é que uma líder do governo toma iniciativa da forma como toma, né? Nada contra, mas cada um tem que ter um lado e aí esse lado não vou ser eu que vou explicar”, disse o governador.

Cameli afirmou que a medida dura contra Michelle de retirá-la da liderança do Palácio na Aleac pode acontecer com outros deputados e até mesmo secretários. “Isso ai não vai acontecer só com ela. Isso vai acontecer com todos se não tiver uma verticalização de fidelização com o governo Gladson. Seja parlamentar, seja secretário, seja qualquer um. Ou vai ter uma linha, ou não vou mais aceitar essa situação. Essa é uma decisão do governador e antes de eu viajar para Washington, fiz umas reuniões com os secretários lá em Cruzeiro do Sul e determinei isso. Hoje eu cobrei uma posição clara da Segov”, frisou o governador, demonstrando que o assunto já era definitivo.