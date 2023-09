Aldair Playboy agita a terceira noite de Expoacre Juruá

O governo do Estado encaminhou nessa sexta-feira, 1°, a última família que estava no parque de exposições Wildy Viana, proveniente da reintegração de posse no Bairro Irineu Serra, ao aluguel social. Desde o início da operação, apenas duas famílias, que não haviam encontrado moradia com o auxílio do aluguel social, estavam instaladas no local e contavam com o apoio logístico, médico e de assistência social no espaço. “Realizamos a mudança e levamos para fazer vistoria técnica do local escolhido. Também agilizamos a transferência escolar das crianças, pois é necessário que elas estudem em um local próximo de onde moram. Todos os meses também vamos seguir com visitas técnicas ao local de moradia, seguindo as recomendações do governo”, disse a chefe do Departamento de Habitação da Secretaria de Assistência Social, Nágila...