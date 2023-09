Presidente da Fieac diz que Expoacre precisa de previsibilidade para ter sucesso

Neste final de semana, Cruzeiro do Sul vai sediar a 5º edição do IF Games, que é uma competição de Crossfit. O evento é promovido pelo coach Ícaro Fabian, pioneiro da modalidade no município, do box CROSS IF e será realizado na Vila Olímpica no sábado, 2, e domingo, 3, o dia inteiro. Cerca de 116 atletas de Cruzeiro do Sul, Rio Branco e outras cidades já estão inscritos para o IF Games. Serão quatro categorias no masculino e feminino. Durante os dois dias vários tipos de exercícios e diversas provas serão realizadas. "Serão exercícios, corrida, levantar peso e habilidades. No primeiro dia vamos fazer quatro provas e no segundo dia duas provas. As inscrições já estão encerradas, mas convidados atletas e não atletas que quiserem prestigiar o evento", convida...