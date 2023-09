MDB realiza ato de filiação neste sábado para apresentar Marcus Alexandre à militância

O prefeito de Porto Walter, César Andrade, e equipes do Deracre e IMAC percorreram nesta quinta-feira, 31, o Ramal que liga o município do Alto Juruá à Cruzeiro do Sul. O objetivo da vistoria é a liberação da licença ambiental de reabertura do ramal que liga as cidades acreanas. A prefeitura e o Governo buscam a liberação para melhoramento do acesso após embargo do Ministério Público Federal devido às obras incidirem a Terra Indígena Jaminawa do Igarapé Preto. Nas tratativas, segundo o prefeito, a Superintendência do IBAMA no Acre já sinalizou resposta favorável a liberação. Já a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), solicitou ao IMAC, um Termo de Referência, requerendo o estudo de impacto ambiental no percurso aberto na área indígena, não licenciada. As tratativas na FUNAI estão sendo acompanhadas...