Com Fofão e turma do Chaves, carreta Extreme Brasil chega a Rio Branco

A Carreta Extreme Brasil chegou em Rio Branco, onde ficará por tempo limitado, com passeios iluminados e divertidos, a partir das 17:00h desta sexta-feira, 1, com saída e chegada no Palácio do Governo, no centro da capital.

Para animar o público, Fofão, Kiko, Chaves e Chiquinha, fazem parte da atração com danças e interações com os clientes. O valor do ingresso é R$ 15 reais pelo passeio de cerca de 40 minutos pela Avenida Chico Mendes, com retorno pelo centro.

Além do passeio público, a Carreta Extreme Brasil também está disponível para contratação particular através do número 68 9 9986 6211.

Veja horários da Carreta Extreme Brasil em Rio Branco:

Dias úteis: 17:00h às 23:00h;

Fim de semana e feriados: 15:00h às 23:00h;

Ponto de encontro: Palácio do Governo;