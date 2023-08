Governador embarca para os Estados Unidos para mostrar as potencialidades do Acre

Uma multidão foi para a primeira noite da Exporacre Juruá 2023 em Cruzeiro do Sul, mas não houve engarrafamento nem problema de acesso ao estacionamento do Estádio Arena do Juruá, onde a Banda Barões da Pisadinha é a atração da noite. As vendas são boas para os cerca de 300 empreendedores que estão no local. Os bares, restaurantes e lanchonetes ficaram lotados. Mas o sinal da Internet chegou a atrapalhar negócios. Liliana Pinheiro, de uma padaria da cidade, que está no local com a venda de alimentos, diz que a Internet do local oscila e cai com frequência. "É ruim porque as vendas de débitos, crédito e até pix ficam comprometidas. Estamos tentando nos virar com o sinal do meu telefone, mas também não está fácil. E o movimento está...