“Secretário tem que resolver problema e não ficar tirando foto em agenda”, diz Michelle

A líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), Michelle Melo (PDT), subiu a tribuna na sessão desta quarta-feira, 30, para fazer um duro discurso contra o que chama de inércia de alguns secretários estaduais em assuntos urgentes.

Um dos principais alvos, mesmo sem ter o nome citado, foi o secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Alex Carvalho, que com parte das famílias retiradas da área chamada Terra Prometida acampadas na entrada da Aleac está fora de Rio Branco em agenda pelo interior. “A gente não encontra suporte no governo. Já solicitei uma reunião com urgência, mas precisamos solucionar os problemas e não ficar tirando fotos em agendas institucionais. Cuidar não é puxar saco. Eu dou meu nome se eu fosse secretária, como já tinha resolvido isso”, afirma.

A polêmica da carona no valor de R$ 24 milhões de uma licitação do Maranhão da Secretaria de Educação também foi mencionada pela líder do governo. “A carona da educação não foi discutida com a base. Preciso fazer essa defesa dos deputados, não estamos brincando e nem jogando, mas as ferramentas para resolver os problemas não são nossas”, acrescentou.

Mostrando a completa falta atual de diálogo do governo com sua própria base, outros deputados elogiaram o comportamento de Michelle Melo. “O Acre caiu de 7º para 24º no ranking da educação nacional e estamos falando em carona de R$ 24 milhões”, disse Eduardo Ribeiro (PSD).

Os deputados Edvaldo Magalhães (PCdoB) e Emerson Jarude (Novo) levantaram a hipótese da gestão política do governo acreano “demitir” Michelle Melo da função de líder do governo.

Se vai permanecer na liderança, a decisão deve ser anunciada nos próximos dias, mas a sessão desta quarta deixou claro que há um grave problema de interlocução do governo com sua base na Aleac.