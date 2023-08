Oncologista pediátrica alerta para importância dos principais sinais e sintomas do câncer infantil

O mês de setembro que se aproxima é dedicado à conscientização e luta contra o câncer infantil.

Apesar de ser a “mesma” doença, existem grandes diferenças entre adultos e crianças. As principais são de que nas crianças, o câncer é muito mais agressivo. No entanto, as chances de cura são bem maiores, com cerca de 70%.

Exatamente por isso que o mês chamado de “Setembro Dourado” é tão importante. O ac24horas conversou com a única médica oncologista pediátrica do estado, Valéria Paiva, que explicou o diagnóstico precoce é determinante para aumentar as chances de cura. “É uma entidade totalmente diferente no adulto por ser mais agressivo. As chances de cura são mais de 70%. Acontece que essa cura está diretamente ligada ao diagnóstico precoce”, detalha.

Valéria Paiva destaca os principais sinais e sintomas que devem ser considerados para um médico ser procurado quanto antes. São vários tipos de câncer entre crianças e o mais comuns são as leucemias agudas como sangramento, palidez inexplicada, dor nas pernas, aparecimento de manchas roxas que podem ser sugestivo de leucemia”, afirma.

Valéria fala ainda de sinais de outros tipos de câncer. “Mancha branca nos olhos do bebê é um sinal do que chamamos de retinoblastoma que é o câncer ocular mais comum. Dor e aumento de volume nos ossos podem ser tumores ósseos, prestar atenção em caroços quando a mãe dar banho nos bebês”, explica a médica.

Caso a mãe ou o pai percebam algum desses sintomas, devem procurar atendimento médico o mais rápido possível.