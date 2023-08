Nível do Rio Acre está apenas 29 cm da menor cota já registrada na história

O tema central dos debates na Câmara Municipal foi acerca da execução do Programa Recupera Rio Branco da prefeitura da capital, o presidente e vereador Raimundo Neném (PSB), cobrou explicação do líder de Bocalom, vereador João Marcos Luz (MDB) nesta terça-feira, 29. De acordo com o presidente do Poder Legislativo, a gestão da prefeitura não vem realizando trabalhos nos bairros periféricos, como o Taquari, na região do Segundo Distrito. "Lá no Taquari as pessoas estão reclamando, fizeram um trabalho e as máquinas já estão saindo. Queremos explicações", comentou. Neném disse que se o trabalho não for executado, o período do inverno tende a ser prejudicial. "Temos que exigir a presença da Seinfra para apresentar o planejamento", ressaltou.