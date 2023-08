Neném cobra fardamento de trabalhadores da Ricco Transporte: “tão usando roupa pessoal”

O motorista de aplicativo, Renan Felipe Bezerra, que precisou amputar a perna após uma batida com um carro na Rua Rio de Janeiro, próximo ao Cemitério São João Batista, recebeu alta do Pronto-Socorro de Rio Branco nessa segunda-feira, 28, e voltou para casa após quase 30 dias internado. Na ocasião, ele foi recebido com uma festa feita por familiares e amigos, que teve bolo e até queima de fogos em comemoração. A vítima, que também teve complicações no braço, ficou 18 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do PS, quando foi transferido para a enfermaria, mas agora está no aconchego do seu lar se recuperando. O grave acidente aconteceu dia 31 de julho. Renan levava de moto um passageiro quando foi atingido pelo carro do empresário Caio Henrique de...