Mais de 3,6 mil pessoas já se inscreveram na CNH Social no Acre

O sol com nuvens vai predominar no Acre nesta quarta-feira, 30. Segundo o Portal O Tempo Aqui, poderão ocorrer chuvas, com média probabilidade de temporais, em algumas áreas. Os ventos sopram, entre fracos e calmos no leste e sul do Estado, onde fica localizado Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira. Assim também será em Cruzeiro do Sul e Tarauacá. Temperaturas: – Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 34 e 36ºC; – Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 20 e 22ºC, e máximas, entre 35 e 37ºC; – Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 34 e 36ºC; ...