Homem é agredido e ferido com um tiro após receber disciplina de facção

Os dados do Novo Caged de julho mostram que o emprego formal no país apresentou um saldo positivo de 142.702 postos de trabalho no mês. No Acre, o saldo é de 742 novas vagas com carteira assinada: em julho, os empregadores do Acre admitiram 4.213 trabalhadores e demitiram 3.472. Esse saldo é menor que o registrado em julho, mas mostra que o nível de emprego segue estável no Estado do Acre. No País, o saldo positivo foi puxado pelo setor de serviços, que gerou 56.303 postos (39% do saldo) e comércio com 26.744 postos (19% do saldo). No acumulado do ano foram gerados 1.166.125 postos de trabalho, ficando positivo nos 5 grandes grupamentos econômicos e em 26 das 27 Unidades da Federação. O estoque total recuperado para o Caged no...