Gonzaga e Nicolau participam da entrega de 800 títulos definitivos em Cruzeiro do Sul

Inspirado na carta deixada por Chico Mendes aos jovens do futuro, o Comitê Chico Mendes realizará a quarta edição do Festival Jovens do Futuro, em Rio Branco, no começo de setembro. Com objetivo de celebrar o legado do líder seringueiro para “engajar as juventudes na luta por justiça climática e na construção de uma nova sociedade”, o festival contará com apresentações acreanas e um artista nacional. O festival acontece no dia 6 de setembro, data que marca o início da revolução citada por Chico em sua carta deixada para a juventude. "Atenção jovem do futuro - 6 de setembro do ano de 2120, aniversário ou primeiro centenário da revolução socialista mundial, que unificou todos os povos do planeta num só ideal e num só pensamento de unidade socialista, e que...