Comitê Chico Mendes realiza 4ª edição do Festival Jovens do Futuro

Inspirado na carta deixada por Chico Mendes aos jovens do futuro, o Comitê Chico Mendes realizará a quarta edição do Festival Jovens do Futuro, em Rio Branco, no começo de setembro.

Com objetivo de celebrar o legado do líder seringueiro para “engajar as juventudes na luta por justiça climática e na construção de uma nova sociedade”, o festival contará com apresentações acreanas e um artista nacional.

O festival acontece no dia 6 de setembro, data que marca o início da revolução citada por Chico em sua carta deixada para a juventude.

“Atenção jovem do futuro – 6 de setembro do ano de 2120, aniversário ou primeiro centenário da revolução socialista mundial, que unificou todos os povos do planeta num só ideal e num só pensamento de unidade socialista, e que pôs fim a todos os inimigos da nova sociedade”, diz um trecho da carta.

Nesta edição, o evento promete uma mistura única de entretenimento e conscientização, reunindo estudantes, universitários, ativistas, professores e ativistas em torno de uma causa maior: a preservação da natureza e a defesa das florestas e a união dos povos.

A programação, que será no dia 6 de setembro na Concha Acústica, no Parque da Maternidade, conta com apresentações de: Grupo Huni Kuī Duda Yube Shawãbu, Brenn Souza, Marcos Luanderson, Larissa Mendes, Kétila Oliveira, Maya Dourado, Saliza, Duda Modesto, Abigail Sunamita, Kaemizê, Spartakus, SayaJeans Crew, Batalha de MCs, Dj Lilly e a atração nacional Rincon Sapiência.