Comissão da Aleac terá dois meses para apresentar proposta de regulamentação do Código Florestal

O mês de setembro que se aproxima é dedicado à conscientização e luta contra o câncer infantil. Apesar de ser a “mesma” doença, existem grandes diferenças entre adultos e crianças. As principais são de que nas crianças, o câncer é muito mais agressivo. No entanto, as chances de cura são bem maiores, com cerca de 70%. Exatamente por isso que o mês chamado de “Setembro Dourado” é tão importante. O ac24horas conversou com a única médica oncologista pediátrica do estado, Valéria Paiva, que explicou o diagnóstico precoce é determinante para aumentar as chances de cura. “É uma entidade totalmente diferente no adulto por ser mais agressivo. As chances de cura são mais de 70%. Acontece que essa cura está diretamente ligada ao diagnóstico precoce”, detalha. Valéria Paiva destaca os principais...