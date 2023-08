TJAC abre processo seletivo para a contratação de estagiários com salário de R$ 2 mil

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) abriu nesta segunda-feira, 28, o processo seletivo para contratação de estagiários de pós-graduação em diversas áreas, com 14 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva, distribuídas entre todos os municípios do estado.

Conforme o edital n.°01/2023, as inscrições ficam abertas até às 23h59 de 26 de setembro, pelo portal da Universidade Patativa do Assaré, no endereço eletrônico: www.universidadepatativa.com.br.

O certame é composto de uma única etapa, que é uma avaliação por meio de prova objetiva realizada online, disponibilizada no sistema da universidade promotora do certame no dia 1º de outubro, entre 0h e às 23h59min.

As áreas de pós-graduação elencadas no edital são, Arquitetura, Serviço Social, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Fisioterapia, Marketing e Publicidade, Pedagogia, Psicologia e Sistema de Informação. Contudo, só será aceita uma única inscrição por candidato ou candidata para a comarca por área de formação.

O estágio será remunerado com uma bolsa-auxílio no valor de R$ 2 mil mais vale-transporte e terá jornada de trabalho de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais, devendo ser executadas dentro do expediente judiciário, das 7h às 14h. O contrato terá duração de 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite de dois anos.

De acordo com o edital, entre as funções e habilidades profissionais a serem desenvolvidas estão, “a) Redação de ofícios e outros documentos oficiais pertinentes ao serviço judiciário e administrativo desenvolvido; b) Realização de movimentações e atualizações nos Sistemas de Informação; c) Planejar e executar trabalhos técnicos relacionados à sua área de atuação e formação; d) Realizar atividades de suporte técnico voltadas para a administração e planejamento; e) Atendimento de jurisdicionados e servidores em questões específicas dos setores”.

É imprescindível que os candidatos e candidatas leiam e tomem conhecimento de todos os termos estabelecidos no Edital deste processo seletivo. Portanto, para mais informações sobre o certame acesse aqui, a partir da página 144 a 150.